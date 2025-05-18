Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacağını açıkladı.

Resmî Gazete’de 26 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Bakanlığa bağlı şehir içi raylı sistemler 19 Mayıs’ta vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre;

İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metrosu,

Ankara’da Başkentray,

İzmir’de İZBAN hattı,

19 Mayıs günü boyunca tüm vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, uygulamanın bayramda vatandaşlara hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım imkânı sunacağını belirtti.