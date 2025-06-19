Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı hayvan sahiplerini uyardı. Karabayoğlu, kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıkların taşıyıcısı olabileceğine dikkat çekerek, “Erken önlem hayat kurtarır. Koruyucu uygulamalar mutlaka düzenli yapılmalı” dedi.

Yaz Aylarında Kene Tehlikesi Artıyor

Yaz mevsimiyle birlikte dış parazit vakalarında ciddi artış yaşandığını belirten Başkan Karabayoğlu, özellikle kenelerin hayvanlar ve insanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğunu söyledi. Kenelerin doğrudan kanla temas ettiği için hastalık bulaştırma oranının yüksek olduğunu vurgulayan Karabayoğlu, “Ayda bir kez damla veya tablet şeklinde dış parazit uygulaması yapılmalı. Özellikle doğada yaşayan köpeklerde ek olarak parazit tasması kullanılmalı” ifadelerini kullandı.

Kene Görülürse Ne Yapılmalı?

Hayvana yapışan bir kene fark edildiğinde hızlı müdahalenin büyük önem taşıdığını aktaran Karabayoğlu, şu uyarılarda bulundu:

“Kene ne kadar uzun süre vücutta kalırsa, hastalık bulaştırma riski o kadar artar. Kene görüldüğünde pense ya da tırnak yardımıyla, deriye yapıştığı yerden dikkatlice çıkarılmalı. Ardından veteriner kliniğine başvurulmalı.”

Park ve Bahçeler İlaçlanmalı

Kenelerin sadece hayvanlar için değil, insanlar için de tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Karabayoğlu, belediyelere ve yerel yönetimlere de çağrıda bulundu:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi gibi hastalıklar ölümcül olabilir. Bu nedenle park ve bahçeler periyodik olarak ilaçlanmalı. Ayrıca ekosistemdeki karınca gibi canlıların yok edilmesi, kene popülasyonunu artırabiliyor. Dengeyi bozacak uygulamalardan kaçınılmalı.”

“Korunmak, Tedaviden Daha Kolay”

Hayvan sahiplerine de düzenli parazit koruma uygulamalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulunan Karabayoğlu, “Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra tedavi süreçleri hem zor hem de risklidir. Oysa korunmak çok daha kolay. Düzenli ilaçlama, tasma kullanımı ve çevresel kontrol ile birçok hastalığın önüne geçilebilir” dedi.