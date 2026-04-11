Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahne alarak sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Şef Canan Kara Dökmetaş yönetimindeki koro, seslendirdiği eserlerle izleyicilerden tam not aldı.

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konsere, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aygün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sanatseverlerimize minnettarız”

Programda konuşan Mehmet Aygün, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın selamlarını ileterek, “Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm sanat dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli şefimiz Canan Kara Dökmetaş’a, koromuzun değerli sanatçılarına ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Günün yorgunluğunu böyle güzel bir konserle atmak bizler için büyük bir mutluluk oldu” ifadelerini kullandı.

Çiçekle teşekkür

Konserin sonunda Mehmet Aygün, başarılı performansından dolayı Koro Şefi Canan Kara Dökmetaş’a çiçek takdim etti. Gece, izleyicilerin alkışları eşliğinde sona erdi.