Türk siyasetinin önemli isimlerinden, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti. Uzun yıllar merkez sağ siyasetin önde gelen figürleri arasında yer alan Cindoruk’un vefatı, siyaset dünyasında derin üzüntüyle karşılandı.

Demokrat Parti geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Cindoruk, siyasi kariyeri boyunca birçok kritik görev üstlendi. 1990’lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini yürüten Cindoruk, parlamenter sistemin güçlü savunucularından biri olarak öne çıktı.

Hukukçu kimliğiyle de tanınan Cindoruk, Türkiye’nin siyasi tarihinde iz bırakan isimler arasında yer aldı. Vefat haberinin ardından çok sayıda siyasetçi ve kamuoyundan taziye mesajları paylaşıldı.