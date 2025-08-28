Keçiören Belediyesi, toplum sağlığına katkı sunmak ve çalışanlarının bilinç düzeyini artırmak amacıyla “Sağlık Okuryazarlığı” eğitimi düzenledi. Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Hayat Akademisi” projesi kapsamında gerçekleştirilen program, doktor, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistlerden oluşan uzman ekip tarafından üç oturum halinde verildi.

“Sizler artık birer sağlık elçisisiniz”

Eğitimin açılışında konuşan Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’nden Dr. Rukiye Gül, belediye çalışanlarının halkla doğrudan iletişimde olduğuna dikkat çekerek, “Bu eğitimle temel sağlık bilgilerini ve doğru sağlık terminolojisini aktarıyoruz. Sizler, çevrenizde bilinçli sağlık bilgisi yayacak sağlık elçileri olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Uygulamalı eğitimle desteklendi

Programın ilk oturumunda katılımcıların bilgi düzeyini ölçmek amacıyla ön test yapıldı. Ardından “Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği, Akılcı İlaç Kullanımı, Kadın Sağlığı, Kanser Taramaları ve Erken Teşhis” konularında sunumlar gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise “Kardiyovasküler Hastalıklar, Hipertansiyon, Diyabet ve Temel İlk Yardım” başlıklarının yanı sıra sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konuları işlendi. Fizyoterapist eşliğinde yapılan egzersizlerle teorik bilginin pratiğe dönüşmesi sağlandı.

Son oturumda ise “Sağlıklı Yaşam, Kronik Hastalıklarla Mücadele, Bağımlılıklar, Teknoloji Kullanımı ve Ruh Sağlığı” konularında eğitim verildi. Program sonunda yapılan testle öğrenim düzeyi ölçüldü ve eğitimi başarıyla tamamlayan personele Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer tarafından sertifika takdim edildi.

Keçiören Belediyesi, bu tür eğitimlerle hem çalışanlarının gelişimine katkı sağlamayı hem de toplum sağlığında farkındalık oluşturmayı sürdürüyor.