Karadeniz müziğinin öncüsü Kazım Koyuncu, 25 Haziran 2005'te aramızdan ayrıldı. Genç yaşta yaşamını yitiren Koyuncu, sadece müziğiyle değil, doğaya ve insan haklarına duyarlılığıyla da hafızalarda yer edindi.

Kazım Koyuncu kimdir?

7 Kasım 1971’de Artvin’de doğan Koyuncu, Laz kökenli bir müzisyendi. Karadeniz’in geleneksel ezgilerini rock ve folk tınılarıyla harmanlayarak geniş kitlelere ulaştı. Dinmeyen ve Zuğaşi Berepe gibi gruplarla müzik hayatına başlayan sanatçı, solo albümü “Hayde” ile büyük çıkış yakaladı. Lazca ve Türkçe şarkılar seslendiren Koyuncu, aynı zamanda çevre ve barış aktivisti olarak da biliniyordu.

Kazım Koyuncu’nun müziği ve mesajları, onun aramızdan ayrılışının üzerinden geçen yıllara rağmen yaşamaya devam ediyor.