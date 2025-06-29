Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Deniz E. yönetimindeki 16 BBL 305 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü otomobiliyle kaçarken, aracının plakasını düşürdü. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliye aracının plakasından ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen Deniz E. ile araçları zarar gören sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Sürücüler arasında çıkan kavgaya yakınları da dahil oldu. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istendi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırdı. Kavgaya karışan Süreyya G. (44), Ferdi G. (23), Halil G. (25), Oğuzhan G. (24), Deniz E. ile ağabeyi Oğuzhan E. (24) gözaltına alındı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.