Kayseri’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. “Ters yönden ilerleyen araç”, “kaldırımdan giden sürücü” ve “fazla yolcu taşıyan servis aracı”na yönelik yapılan çalışmalarda, kuralları ihlal eden sürücülere toplam 16 bin 183 TL para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.