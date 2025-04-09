Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kabir ziyareti yapan şehit yakınlarına başsağlığı dileyip, sohbet etti.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilatın yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

180 yıllık bir teşkilat olduklarını hatırlatan Aydın, "Şu an Avrupa'daki birçok devletten daha tecrübeli ve büyüğüz. Biz öncelikle şehitlerimize geçmişimize bir şükran sunarız, daha sonra kutlamalarımız başlar. Burada da biz aynı şekilde başladık. Allah bizi şehitlerimize, sonra da ailelerine mahcup etmesin." dedi.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu, Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Hakan Beyaz ve emniyet personeli katıldı.

Program kapsamında, daha sonra Sümer Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.