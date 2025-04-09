Savunma Alarm Veriyor!

Ligin ilk devresinde savunmada gösterdiği sağlam performansla dikkat çeken Göztepe, ikinci yarıda büyük bir düşüş yaşadı. 9 maçlık kazanamama serisinde 13 gol yiyen İzmir ekibi, sadece 8 kez fileleri havalandırabildi. Bu savunma zafiyeti, Göztepe'nin Avrupa kupalarına katılma hedefini ciddi şekilde riske atmış durumda.

Ziraat Türkiye Kupası'na Umut Bağladı

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Göztepe, tüm umutlarını Ziraat Türkiye Kupası'na bağlamış durumda. Beşiktaş'ı çeyrek finalde eleyerek 49 yıl sonra yarı finale yükselen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile karşılaşacak. Türkiye Kupası'nda iki maç kazanarak hem kupayı kazanmayı hem de UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Ligde Konyaspor Maçı Zorlayacak

Göztepe, Süper Lig'deki kötü serisini kırmak ve küme düşme hattından uzaklaşmak için bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki durumu kritik olan Göztepe, savunmada yapacağı iyileştirmelerle galibiyet arayacak.

Göztepe, ligdeki kötü gidişatı durdurup Ziraat Türkiye Kupası'ndan elde edeceği başarı ile Avrupa kupalarına katılma şansını yakalamak istiyor. Ancak, savunma sorunlarına çözüm bulamazsa bu hedeflerin gerçeğe dönüşmesi zor olabilir.