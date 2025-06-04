Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli, vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan Şehir Mezarlığı girişlerinde engelli ve yaşlı vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağı belirtildi.