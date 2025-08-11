2025/26 sezonunun açılış haftası, bu akşam oynanacak Trabzonspor – Kocaelispor karşılaşmasıyla sona erecek. Bordo-mavililer, geçen sezonun hayal kırıklıklarını geride bırakmak; Kocaelispor ise 16 yıl sonra döndüğü Süper Lig’e galibiyetle başlamak istiyor.
Trabzonspor Yeni Bir Sayfa Açmak İstiyor
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, yaz döneminde kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ekip, taraftarı önünde sezona üç puanla başlamak istiyor.
Takımda Rayyan Baniya, Cihan Çakmak ve Onuralp Çevikkan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Felipe Augusto’nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
Kocaelispor Süper Lig’e 16 Yıl Sonra Dönüyor
2008-2009 sezonundan bu yana Süper Lig’den uzak kalan Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde lige geri döndü. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’i şampiyon tamamlayan yeşil-siyahlılar, Trabzon deplasmanında sürpriz peşinde. Takımda eksik bulunmuyor ve sahaya ideal 11’le çıkılması bekleniyor.
Maç Bilgileri
- 🏟️ Stat: Papara Park (Şenol Güneş Spor Kompleksi), Trabzon
- 🕤 Saat: 21.30
- 📺 Yayın: beIN Sports 1
- ⚖️ Hakem: Çağdaş Altay
- 👥 Yardımcılar: Hüseyin Aylak, Ali Can Alp