Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Burak Yılmaz ile yollarını ayırmıştı. Lacivertli-beyazlı ekip, Burak Yılmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Shota Arveladze'yi getirdi.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında.
Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze’ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."
Kaynak: DHA