Karikatür Gerilimi Beyoğlu’nda Yaşandı

İran-İsrail savaşına dair çizilen bir karikatür nedeniyle Leman Dergisi’nin Beyoğlu’ndaki binası önünde 30 Haziran günü tansiyon yükseldi. Polislerin kapattığı sokağa rağmen bir grup barikatı aşarak dergiye girmeye çalıştı. Leman çalışanları ile polisler arasında arbede yaşandı.

4 Kişi Ters Kelepçeyle Gözaltına Alındı

Karikatürü çizen sanatçı ile birlikte Leman Dergisi’nin üç yöneticisi, polisler tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı anlarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak açıklama yaptı:

“Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir.”

Adalet Bakanı: “Saygısızlık Kabul Edilemez”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından dergiye soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ardından, “Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz.” ifadelerini kullandı. Tunç, bu tür provokasyonların toplumsal barışı zedeleyeceğini vurguladı.

Leman Dergisi’nden Açıklama: “Peygamber Çizilmedi”

Leman Dergisi yaptığı açıklamada karikatürde Hz. Muhammed’in çizilmediğini belirtti:

“Dünyada 200 milyon kişi Muhammed adını taşıyor. Karikatür, İsrail tarafından öldürülen bir Müslüman mazlumun hikâyesini anlatıyor. Peygamberimizin hiçbir görsel tasviri bulunmamaktadır. Lekeleyici yorumları reddediyoruz.”

Açıklamada, karikatürün dini değerlerle değil, savaşın mağdurlarına dikkat çekmek için çizildiği vurgulandı. Dergi, yanlış anlaşılmadan dolayı özür dileyerek provokatif yorumları kınadı.

Leman Kültür Dergisi Nedir?

1991 yılında kurulan Leman Dergisi, Türkiye’nin önde gelen mizah dergilerindendir. Politik, sosyal ve kültürel olayları karikatür, çizgi hikâye ve yazılarla ele alan dergi, Gırgır ve Limon geleneğinden gelir. Mizah yoluyla ifade özgürlüğünü savunan Leman, zaman zaman çizimleriyle tartışmalara da yol açmıştır. Dergi bünyesinde “Leman Kültür” adıyla kafe-kitabevleri de bulunmaktadır.

Soruşturma sürüyor…