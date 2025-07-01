Trump’ın parfüm serisi, hem erkeklere hem de kadınlara hitap ediyor. Kadınlar için “rose-altın” renk seçeneğiyle sunulan şişe, erkekler için ise “altın” kaplamaya sahip. Parfüm şişelerinin kapağında Trump’ın boydan heykeli, gövdesinde ise kendi imzası yer alıyor. Bu özel tasarım, koleksiyonun sınırlı sayıda ve numaralandırılmış olduğunu da gösteriyor.

Satış ve Fiyat Bilgisi

Trump, sosyal medya paylaşımında parfümü almak isteyenleri yönlendirdiği bağlantıyı paylaştı. Parfümün fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Koleksiyonun “Victory 45-47” adı, Trump’ın 45. ABD Başkanı olmasına ve başarı temasına vurgu yapıyor.

Trump’tan Mesaj

Trump, paylaşımında, “Kendinize bir şişe alın, sevdiklerinizi de unutmayın. Keyfini çıkarın, eğlenin ve kazanmaya devam edin!” diyerek, parfümün bir başarı ve güç simgesi olduğunu vurguladı.