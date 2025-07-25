Ankara’nın Altındağ ilçesinde Karapürçek Mahallesi'nde bulunan Köroğlu Parkı’nda dün gece saatlerinde bekçiler ile bir grup genç arasında arbede çıktığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, parkta bira içen gençlere bekçilerin müdahale etmek istemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, polisin biber gazı kullandığı ifade edilirken, olayda bazı gençler gözaltına alındı. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yaşananlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı öğrenildi.