Nallıhan Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, 7-13 Nisan Polis Haftası dolayısıyla  Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polis memurlarının gününü kutladı.

"Tüm Emniyet Teşkilatımıza teşekkürler"

Nallıhan Belediye Başkanı Satılmış Karakoç  Polis Haftasını şöyle kutladı: "Polis Haftası kapsamında Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ederek görev başındaki polislerimizi tebrik ettik. Misafirperverlikleri için İlçe Emniyet Müdürümüz Hasan Şahin ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Muhabir: ŞEVVAL ATEŞ