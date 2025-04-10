Nallıhan Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, 7-13 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polis memurlarının gününü kutladı.

"Tüm Emniyet Teşkilatımıza teşekkürler"

Nallıhan Belediye Başkanı Satılmış Karakoç Polis Haftasını şöyle kutladı: "Polis Haftası kapsamında Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ederek görev başındaki polislerimizi tebrik ettik. Misafirperverlikleri için İlçe Emniyet Müdürümüz Hasan Şahin ve tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.