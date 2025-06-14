İstanbul, Arnavutköy Belediyesi'nin projelerinden Karaburun Meydanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bölgenin doğayla iç içe yaşam alanlarından biri olan Millet Bahçesi'nin 3'üncü etabının da temeli atıldı.

Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DOĞAYLA İÇ İÇE, NEFES ALAN BİR SOSYAL YAŞAM ALANI

Hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi, doğa dostu ve insan merkezli yapısıyla ilçeye yeni bir soluk getiriyor. Etaplar halinde devam eden proje, her yaştan vatandaşın kullanabileceği güvenli, erişilebilir ve çok yönlü yaşam alanları sunuyor. 3.etap; yürüyüş yolları, çocuk parkları, spor alanları, piknik ve dinlenme alanları ile bölge halkının hem fiziki hem sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Projenin tümünde sürdürülebilir peyzaj anlayışı, modern kent mobilyaları ve doğal dokuyla uyumlu mimari dikkat çekiyor.

Açılış töreninde konuşan Mustafa Candaroğlu, “Bugün Karaburun'da tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu sadece bir açılış değil; bir yürüyüşün, bir vizyonun, bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. Bu meydan; sosyal hayatın, kültürel buluşmaların, bayramların, düğünlerin, festivallerin merkezi olacak. Bu meydan; Karaburun'un kendine yakışan vizyonuna attığımız güçlü bir imzadır. Biz laf üretmedik, eser ürettik. Biz vaat vermedik, hizmet verdik. Ve bugün burada işte o hizmet zincirine yeni halkalar ekliyoruz. Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabı bitmek üzere olan Millet Bahçemizin üçüncü etabının temelini atıyoruz. Bu bahçeler çocuklarımızın oynadığı, gençlerimizin spor yaptığı, büyüklerimizin huzur bulduğu yaşam alanlarıdır. İşte bu tablo bizim en büyük ödülümüzdür" dedi.

'ARNAVUTKÖY'Ü GELECEĞE BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ'

Karaburun'un sadece sahiliyle değil, sosyal yaşamı ve turizm potansiyeliyle de geliştiğine dikkat çeken Candaroğlu, “22 kilometrelik Karadeniz sahilimiz, bugün çevreci yatırımlarımız sayesinde mavi bayrağa kavuştu. Artık bu kıyılar yalnızca bir sahil değil; doğayla iç içe, temizliğiyle, düzeniyle herkesin huzur bulduğu bir yaşam alanı. Balık Hali ile deniz kültürünü destekliyoruz. Yakında açacağımız Dünya Mutfağı Sosyal Tesisi ile gastronomide yeni bir merkez kuruyoruz. Arnavutköy Kahvecisi'nde geçmişin sıcaklığı, bugünün estetiğiyle buluşuyor. Seyir Terası'yla Karadeniz'in manzarasını herkesin nefes alabileceği bir noktaya taşıyoruz" diye konuştu.

Karaburun Meydanı, dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı. Aynı törende, Millet Bahçesi 3'üncü etap için ilk temel atıldı.