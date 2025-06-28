ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile yürütülen ticaret müzakerelerinin sona erdiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, Kanada’nın uzun süredir Amerikan çiftçilerine karşı yüzde 400 oranında gümrük vergisi uyguladığını belirterek, bu ülkeyle ticaret yapmanın giderek zorlaştığını vurguladı.

Trump, Kanada’nın ABD’li teknoloji firmalarına dijital hizmet vergisi uygulamaya hazırlandığını belirterek, bu adımı “ABD’ye yönelik açık bir saldırı” olarak nitelendirdi. Kanada’nın, ticaret politikalarında Avrupa Birliği’ni örnek aldığını iddia eden Trump, bu nedenle tüm ticaret müzakerelerini derhal sonlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Trump, “Kanada’ya, ABD ile ticaret yapmak istiyorsa önümüzdeki 7 gün içinde ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini bildireceğiz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından ABD-Kanada ticari ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesi bekleniyor.