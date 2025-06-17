Atalay, kamu işverenini temsil eden TÜHİS’in geçtiğimiz hafta sunduğu teklifin işçiler ve kamuoyu açısından kabul edilebilir olmadığını ifade ederek, “İşçinin 6 aydır bekleme, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız” dedi. Ayrıca kamu sözleşmelerinin ülke gündeminden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Sendika lideri, her iş yerinin kendine özgü sorunlarını Bakan Işıkhan’a aktardıklarını ve yarın Anıtpark’ta tüm sendika yöneticileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyüş gerçekleştireceklerini duyurdu.

Atalay, “40 yıldır kamu sözleşmeleri ve ücretler, özel sektörün önündeydi. Ancak şu an asgari ücretin hemen üzerinde kaldı. İki yıl önce yapılan sözleşmelerin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen işçinin alım gücü neredeyse yok oldu” diye konuştu.

Kamu sözleşmesinde yetkili sendikaların Perşembe günü TES-İŞ Sendikası’nda toplanarak eylem programını netleştireceğini belirten Atalay, HAK-İŞ ve DİSK’in de Bakanlık ile görüşmeler yapacağını söyledi.

Demir yolları, kara yolları, Makine ve Kimya Endüstrisi ile Orman Genel Müdürlüğü’nde grev sürecinin yaklaştığını vurgulayan Atalay, “İşçilerin ve sendikaların haklı taleplerine yönetimden olumlu yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni teklifin ne zaman geleceği sorusuna ise Atalay, “Bakan Bey, ‘Bu ilk teklif, daha teklifler gelecek’ diyor. Tarih belli değil” yanıtını verdi.

Atalay ayrıca, Bakan Yardımcısı başkanlığında kurulacak komisyonda idari maddelerle ilgili sendikalarla görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını açıkladı.