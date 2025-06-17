Başkan Ertuğrul Doğan, törende yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma sadece iki marka arasındaki sponsorluktan öte, vizyon ve gelişime inanan iki güçlü yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak saha içinde olduğu kadar saha dışında da güçlü adımlar atıyoruz” dedi.

Doğan ayrıca, transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek, Göztepe’nin Brezilyalı santrforu Romulo ve İngiltere Ipswich’te oynayan sağ bek Axel Tuanzebe’nin takibinde olduklarını açıkladı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’ın ise şu anda resmi bir teklif almadığını ve kulüpte kalmayı düşündüğünü belirtti.

Kulübün mali yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Doğan, “Trabzonspor’un geleceği güvence altında. Borçları azaltmak için sermaye artırımı yapacağız ve kulübümüzü daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Fatih Tekke’nin transfer politikası doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen Doğan, takımın kalitesini artırmak için 5-6 önemli transferin gündemde olduğunu açıkladı. Ayrıca, yabancı oyunculara gelen ciddi tekliflerin olduğunu ve kulübün finansal sürdürülebilirlik adına bu süreci dikkatle yönettiğini belirtti.

Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca ise, “Yıllar önce küçük bir atölyeden bugün binlerce kişiye istihdam sağlayan güçlü bir marka haline geldik. Trabzonspor ile iş birliğimizin uzun soluklu olacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın hem kulübe hem de Trabzon halkına büyük katkı sağlayacağına eminiz” dedi.

Trabzonspor ile Onvo arasındaki sponsorluk anlaşması, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. Kulüp, bu yeni iş birliği ile hem saha içi hem de saha dışı çalışmalarını güçlendirmeye devam edecek.