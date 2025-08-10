Kürek sporuna lise yıllarında okul seçmeleriyle başlayan Köroğlu, bu alanda kısa sürede dikkat çekici başarılara ulaştı. İlk Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra hedeflerini büyüten genç sporcu, ikinci dünya şampiyonluğunu da elde ederek olimpiyat hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor.

30 salise farkla kaçan altın, dünya şampiyonluğu getirdi



Avrupa Şampiyonası’nda 30 saliselik farkla ikinci olan Köroğlu, bu yenilgiyi motivasyona çevirerek Dünya Şampiyonası’nda son 150 metredeki atağıyla altın madalyaya ulaştı. Yarışların saniyelerle ölçüldüğünü belirten milli sporcu, “30 saliseyle kaybettiğim yarışı düşünerek antrenman yaptım, bu bana çok şey öğretti” dedi.

Türkiye’de kürek yükselişte



Köroğlu, kürek sporunun Türkiye’de giderek popülerleştiğini vurgulayarak, son yıllarda kazanılan şampiyonlukların bu yükselişte önemli rol oynadığını söyledi. 2023’te takım arkadaşlarıyla birlikte dünya şampiyonluğu kazandıklarını hatırlatan sporcu, “Bu başarılar, Türk kürek sporunun geldiği noktayı net gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Başarının sırrı: Disiplin



Günde iki hatta üç antrenman yaparak çalışan Köroğlu, disiplinin kariyerindeki en önemli etken olduğunu belirtti. “Soğuk, sıcak, mental ve fiziksel düşüşler olsa da disiplinimi koruyorum. Başarımın sırrı çok çalışmak ve vazgeçmemek” diye konuştu.