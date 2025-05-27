Kalecik Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ekiplerimiz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Sevdiklerimizin ebedi istirahatgahlarını temiz ve düzenli tutmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Belediye ekiplerimiz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. 🌿



Sevdiklerimizin ebedi istirahatgahlarını temiz ve düzenli tutmak için çalışmaya devam ediyoruz. ❤️ pic.twitter.com/4bTEyD9eEB — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) May 26, 2025