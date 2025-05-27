Kalecik Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Kalecik’te Çiftçilere Sebze Fidesi Dağıtıldı
Kalecik’te Çiftçilere Sebze Fidesi Dağıtıldı
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Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ekiplerimiz ilçemizdeki tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Sevdiklerimizin ebedi istirahatgahlarını temiz ve düzenli tutmak için çalışmaya devam ediyoruz."

Muhabir: Haber Merkezi