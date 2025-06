Yangın, akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’ndeki TOKİ inşaatının işçilerin kaldığı yatakhanede çıktı. Yaklaşık 400 kişinin kaldığı yatakhaneden dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 33 araçla yangına müdahale eden 53 itfaiye eri, kısa sürede alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 18 konteyner yanarken, yaralanan olmadı.

VALİ ÜNLÜER: ELEKTRİK KONTAĞINDAN KAYNAKLI

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de TOKİ şantiyesine giderek incelemelerde bulundu, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Görevlilerden yangın hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Ünlüer, “TOKİ konutlarımızda çalışan işçilerimizin kaldığı konteynerlerde bu yangın çıktı. Şu an itibarıyla yangın bölgesindeyiz, çok şükür yangında herhangi bir can kaybının olmadığını tespit ettik. Panik yapmaya gerek yok. Şu anda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. İşçi arkadaşlarımızın kalacak yerlerini ayarlamak üzere arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdim. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığını arkadaşlarımız ifade ediyorlar ama bu daha detaylı bir araştırma yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Tekrar ifade etmek istiyorum herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Çalışanlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.