Törenin başlamasından saatler önce salonu dolduran vatandaşlar, usta sanatçıya duydukları sevgiyi duygusal sözlerle dile getirdi.

"Sen ölmedin" sözleri salonda duygusal anlar yaşattı

Şehir dışından törene katılan bir hayranı, gözyaşları içinde, "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan... Kadir İnanır, senin için uzak şehirden geldim. Bunun bir senaryo olduğunu söyle, sen ölmedin. Sen gökyüzüsün, bugün kalbimizdesin. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Bir başka seveni ise, "Kadir abi, Tatar Ramazan... Sen hayatın boyunca bu topluma adaleti, adamlığı ve insanlığı gösterdin." diyerek usta oyuncuya veda etti.

Birol Güven: Bize büyük bir miras bıraktı

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kadir İnanır'ın Türk sineması için çok önemli bir değer olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türk sineması sadece bir sinema değildi. Değerlerimizin ve hafızamızın korunduğu bir yerdi. Sinemamızın bir yokluk dönemine girdiğini düşünüyorum. Tek tesellimiz bize bıraktıkları büyük bir hazine. Yeni nesil sinemacılar bu mirastan çok şey öğrenecek."

Tamer Karadağlı: Sadece oyuncu değil, bir duruştu

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da törende yaptığı konuşmada, Kadir İnanır'ın yalnızca başarılı bir oyuncu olmadığını vurgulayarak, "Kadir abi sadece bir oyuncu değil, aynı zamanda bir duruşu simgeliyordu. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır için düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, usta sanatçının Türk sinemasına bıraktığı eserler ve unutulmaz karakterler bir kez daha anıldı. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan ve diğer unutulmaz filmleriyle hafızalara kazınan İnanır, sevenlerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.