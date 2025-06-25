İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi kaynaklı kriz büyüyor. Belediye-İş, belediyeden 228 işçinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in döneminde, seçim öncesi Belediye-İş ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin ardından göreve gelen Başkan Cemil Tugay, sözleşmede yer alan eylül ayı enflasyon farkı zammının sürdürülemez olduğunu belirterek geri alınmasını talep etti. Ancak sendika bu talebi reddetti. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, yaklaşık bin 30 işçiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı. Başkan Tugay ile Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Dün ve bugün gerçekleşen işten çıkarmalarla ilgili sendika, şu ana kadar 228 çalışanın işine son verildiğini duyurdu. Belediyeden konuya dair henüz resmi açıklama gelmezken, işten çıkarmaların kademeli olarak devam edeceği belirtiliyor.

Türk-İş 3. Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, Başkan Tugay ile yapılan görüşmelerden bir sonuç alınamadığını belirterek, “Belediye yönetimi ısrarla işçi çıkarma tehdidini sürdürüyor ve uygulamaya geçti” dedi. Çakmak, belediyenin talep ettiği dördüncü zammın geri çekilmesinin benzeri görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı. “Belediyenin dile getirdiği 80-130 bin TL maaş iddiaları gerçek dışı, işçilerin maaşı 55-65 bin TL arasında değişiyor. Belediye, bütçe sorunlarını işçilere yıkmaya çalışıyor” diye konuştu. Ayrıca Çakmak, 1 Temmuz’da Egemenlik Binası önünde basın açıklaması yapacaklarını ve eylem planlarını kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.