Yangına müdahale için bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Seferihisar 10 Saattir Yanıyor

Yangın, Seferihisar bölgesinde yaklaşık 10 saattir devam ederken, kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Ekipler, gece saatlerinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Yetkililer, vatandaşlara yangın bölgesine yaklaşmamaları ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yeşil Vatan İçin Alarm Durumu

İzmir’de çıkan yangın, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili kaygıları da artırdı. Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, “Yeşil Vatan” olarak adlandırılan ormanlık alanları korumak için gece gündüz seferber olmuş durumda. Yangınla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor.