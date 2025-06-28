Yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı üzerindeki Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak hizmet dışı kalacak.

Hangi Hattaki Seferler Etkilenecek?

M2 hattında trenler, Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecek.

M7 hattında ise seferler yalnızca Mecidiyeköy ile Mahmutbey istasyonları arasında yapılacak.

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı tamamen kapalı olacak.

Kapanma Nedeni Açıklanmadı

İstanbul Valiliği’nin kararıyla gerçekleşen bu düzenlemeye ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı. Ancak güvenlik veya toplumsal olaylarla ilgili tedbir kapsamında olduğu tahmin ediliyor.

Yolcuların güncel bilgilendirmeleri Metro İstanbul’un resmi sosyal medya hesaplarından takip etmeleri öneriliyor.