İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında Türk mutfağının geleneksel tatlarını modern tekniklerle yeniden yorumladıkları özel bir tadım etkinliği düzenledi. "Gelenekten Geleceğe" temasıyla santralistanbul Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, coğrafi işaretli yerel ürünler ön plandaydı.

Geleneksel Tatlar, Modern Sunumlarla Buluştu

Üç aşamalı özgün menüler hazırlayan öğrenciler, Amasya elması, Manavgat altın susamı, Köyceğiz portakalı, Urla sakız enginarı, Bursa şeftalisi, İspir fasulyesi, Buldan kestanesi tarhana, nar, tahin ve sumak gibi Türk mutfağının karakteristik malzemelerini yaratıcı tabaklarda bir araya getirdi.

Etkinlikte Hint mutfağı tekniklerinden Fransız pastacılığına, tütsüleme ve fermantasyon gibi pek çok farklı yöntem de kullanılarak geleneksel tatlara modern bir dokunuş kazandırıldı. Hem içerik hem de sunum açısından dikkat çeken menüler, davetlilerden tam not aldı.

“Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Bir Vizyon”

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, öğrencilerin geleneksel ürünlere yalnızca malzeme olarak değil, kültürel bir değer olarak yaklaştığını vurguladı.

“Bu yılki projelerde, köklerden beslenen çağdaş ve yenilikçi bir mutfak anlayışı vardı. Yerelliği kaybetmeden dünyaya açılabilen bir mutfak vizyonunu bu tabaklarda somut olarak görmek çok değerliydi. Bu projeler, Türk mutfağının geleceğine umut ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.