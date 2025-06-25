TFF 3. Lig'e düşen Altay’da yeni sezon öncesi kadroda bir ayrılık daha yaşandı. Alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Arda Gezer, kulübe sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımlayarak siyah-beyazlılara resmen veda etti.

Futbol kariyerine Altay altyapısında başlayan ve 2020 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"6 yaşında kapısından girdiğim, her yaş grubunda formasını gururla taşıdığım, sevincini ve hüznünü yaşadığım Büyük Altay’dan ayrılmış bulunuyorum."

“Kalbim Hep Altay’la Olacak”

Teşekkür mesajında kulüpte emeği geçen herkese minnet duygularını ileten Arda Gezer, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Başta değerli hocalarım olmak üzere üzerimde emeği olan tüm yöneticilere, takım arkadaşlarıma ve kardeşlerime gönülden teşekkür ederim. Büyük Altay’ın en kısa sürede hak ettiği yerlere döneceğine inancım tam. Her zaman kalbimde olacaksın. Teşekkürler Büyük Altay.”

Altay Kariyerinde 69 Maçta 1 Gol

Arda Gezer, Altay formasıyla bugüne kadar 69 resmi maça çıkarken 1 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon ise 21 maçta forma giydi, bunların 10’unda ilk 11’de sahaya çıktı ve toplamda 1006 dakika süre aldı.