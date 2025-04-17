SEVGİ GÜLDOĞAN



Global İş İnsanları Derneği'nin geleneksel hale getirdiği ödül töreni, bu yıl Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde ve Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) iş birliğiyle düzenleniyor. İş

dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirileceği bu özel etkinlik, saat 13.00'te gerçekleştirilen kokteyl etkinliğinin ardından ödül töreniyle devam etti.

Etkinlikte konut üretimi ,yapı inşaat gibi alanlar olmak üzere basın alanında da ödüller sahiplerini buldu.