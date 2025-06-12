Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülecek bilirkişi davasının ertelenmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Hâkimler tarafsız değil, savcılar özgür değil"

Milletvekili Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “Her davanın savcısı aynı, bilirkişisi aynı, hukuksuzluğu aynı” sözleri, sadece kendisinin değil; adalet bekleyen milyonların haykırışıdır! 23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı döneminde, yargıya olan güven yerle bir edilmiştir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında yargıya güven açısından sondan ikinci sırada yer almaktadır! Hukuk devleti olmanın temeli olan bağımsız ve tarafsız yargı ortadan kalkmıştır. Hâkimler tarafsız değil, savcılar özgür değil, bilirkişiler objektif değildir! Doğal yargıç ilkesine, bağımsız yargı ilkesine ve adil yargılanma hakkına açıkça aykırı kararlar alınmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen itibarsızlaştırma kampanyaları, yalan haberler ve yandaş medya üzerinden pompalanan kara propaganda ile halkın iradesine saldırıya dönüşmüştür. Halkın vergileriyle yayın yapan TRT ve benzeri kurumlar tarafsızlığını yitirmiş, siyasi iktidarın sesi haline gelmiştir. Ama biz bu düzeni kabul etmiyoruz! Ne halkın oylarıyla seçilmiş temsilcilerimizi ne de bu ülkenin kaderini yalana ve hukuksuzluğa teslim etmeyeceğiz! Yolumuz uzun. Adaleti yeniden tesis edecek, yargıya güveni mutlaka geri getireceğiz. Kazanan halk olacak. Kazanan Türkiye olacak." ifadelerini kullandı.