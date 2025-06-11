CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim sonrası, "Büyük bir hukuksuzluk gerçekleşti. İstanbul'un üç ilçesinde belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Gaziosmapaşa'da bir irade gaspı yaşandı. Dün AK Parti ve MHP İl Başkanları'nı aradım. 31 Mart'ta demokrasi ve milli irade tecelli etti. Millet iradesini saygı duyulması gerektiğini söyledim" açıklamasını yaptı.

Çelik, "Bugün burada tam anlamıyla milli irade gaspı yaşandı. Milli iradeyi dilinden düşürmeyenler bugün Gaziosmanpaşa halkının iradesine çöktüler. Ben böyle bir telefon alsaydı parti kurullarımda samimi şekilde değerlendirirdim. Sandıkta kaybettikleri belediyeye çökme girişimi gerçekleştirilmiştir" ifadesini kullandı