İran, İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği saldırıların dozunu artırdı. İran medyasına yansıyan bilgilere göre, “Gerçek Vaat-3” adlı askeri operasyonun 12’nci dalgası, hipersonik füze saldırısıyla başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail’e süper ağır, uzun menzilli ve iki aşamalı yeni nesil füzeler fırlattıklarını duyurdu. Açıklamada, “İşgal altındaki toprakların semaları İran füzeleri ve hava araçlarına açıktır. Sığınaklarda cehennemi yaşayarak yavaş bir ölüm ile İsrail’den kaçmak arasında tercih yapmalısınız” ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından bölgede alarm seviyesinin yükseltildiği, İsrail hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi. Uzmanlar, hipersonik füze kullanımının bölgedeki çatışma dinamiklerini ciddi şekilde değiştirebileceğini belirtiyor.

İran’ın daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiği, ancak hipersonik teknolojiye sahip füze kullanımıyla ilk kez bu ölçekte bir tehdit ortaya koyduğu ifade ediliyor. Gelişmeler uluslararası kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.