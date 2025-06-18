İran ve İsrail'in karşılıklı birbirlerine saldırması sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Günlerdir devam eden karşılıklı bombardıman, siber saldırı sonrası gözler bugün açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanı'nın sözlerine çevrildi.

İran Genelkurmay Başkanı Musevi açıklamasında;

"Şimdiye kadar gerçekleştirilen operasyonlar, caydırıcılık amacı taşıyan uyarı niteliğindeydi.Cezalandırıcı operasyon ise, çok yakında uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald. Trump'tan gece yarısı beklenen açıklamanın dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği ise merak konusu oldu. İran ve İsrail savaşına ABD'nin de dahil olacağı konuşuluyor.