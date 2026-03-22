İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılara akşam saatlerinde misilleme gerçekleştirdi. İran'ın yaptığı saldırılarda füzeler Dimona Nükleer Santrali'nin olduğu bölgeye isabet etti. Füze saldırıları ise çevredekilerin cep telefonu görüntülerine yansıdı. İsrail hava savunma sistemlerini aşan füzeler farklı noktalara düştü, bazı binalarda yangın çıktı ve hasar oluştu.

İsrail kaynaklarından yapılan açıklamada Dimona'ya yapılan saldırılarda en az 31 kişinin yaralandığı aktarıldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center'da herhangi bir hasar belirlenmediğini bildirdi. Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini aktardı, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı devam ettireceğini duyurdu.