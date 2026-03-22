Adana'nın Kozan ilçesinde su birikintisine giren motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi İsmet Atlı Sokak'ta meydana geldi. Yağış nedeni ile yolda oluşan su birikintisine giren motosiklet, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu devrildi.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, ihbar ile kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.