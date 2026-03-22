Eyüpsultan, D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sularında D-100 Karayolu Eyüpsultan Otakçılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KBU 348 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarları ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bariyerlere çarpan otomobil ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.