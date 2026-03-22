Ümraniye'de parkta hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, saat 01.30 sularında Dudullu Mahallesi Baraj Yolu üzerindeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen erkek kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri parkta çalışma yaptı. İncelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.