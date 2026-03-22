Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki vadideki yürüyüş yoluna, kaya parçası düştü.

Yaşanan olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili sanal medya hesabından açıklama yapan Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, 'Kayseri Soğanlı Vadisi'nde bulunan kaya oluşumda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, Bilim Kurulumuz ve Alan Komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir. Yaşanan hadise sebebiyle Soğanlı esnafımıza, kıymetli ziyaretçilere ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.