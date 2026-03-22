Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Mahallesi'nden geçen Ambar Çayı'nın debisi yükseldi. Taşan çay, mahallenin eski yolunu kullanılamaz hale getirirken, çay kıyısındaki tarım arazilerini de su bastı. Zarar gören bölge dronla görüntülendi.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği ifade edildi. Açıklamada, yüksek kesimlerde yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği, yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.