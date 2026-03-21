Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’nin güneyinde gerçekleştirdiği askeri saldırıyı uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Bakanlık açıklamasında, saldırının Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği vurgulandı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

Türkiye, uluslararası toplumu saldırıları durdurmak için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırdı. Açıklamada, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

DAYANIŞMA MESAJI

Bakanlık, Türkiye’nin bundan sonra da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği temelinde, ülkede kalıcı istikrarın sağlanması için Suriye hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olacağını ifade etti.