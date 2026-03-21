Yenimahalle’de akşam saatlerinde yaşanan olay, Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü ve olay yerine gelen çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

BIÇAKLI SALDIRI

Arbedede, iki kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kavganın ardından kaçan 3 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyerek olaya karışan diğer kişileri tespit etmeye çalışıyor.