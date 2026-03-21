Türk sporcular, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Polonya’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda finale kalan milli atlet Necati Er önemli bir derece elde ederken, genç güreşçiler ise Budapeşte’de kürsünün zirvesine çıktı.

NECATİ ER DÜNYA 13’ÜNCÜSÜ OLDU

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Necati Er, erkekler üç adım atlama finalinde mücadele etti.

Milli sporcu, 16.36 metrelik derecesiyle organizasyonu 13. sırada tamamladı. Şampiyonanın 22 Mart’ta sona ereceği bildirildi.

GENÇ GÜREŞÇİLERDEN ALTIN YAĞMURU

Öte yandan 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan’da düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun açıklamasına göre milliler, turnuvayı 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak takım halinde şampiyon oldu.

ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Turnuvada altın madalya kazanan isimler şöyle:

50 kiloda Nil Aktaş

53 kiloda Remziye Karadağ

68 kiloda Elif Şevval Kurt

76 kiloda Sude Naz Çamoğlu

72 kiloda Eylem Engin gümüş madalya kazanırken, 62 kiloda Özdenur Özmez bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRK SPORUNDAN GÜÇLÜ MESAJ

Uluslararası organizasyonlarda elde edilen bu sonuçlar, Türk sporunun farklı branşlarda yükselişini sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.