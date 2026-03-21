Ramazan Bayramı ile birlikte sofralarda tatlı tüketimi zirveye ulaşıyor. Ancak uzmanlara göre kontrolsüz şeker tüketimi; mide sorunlarından kilo artışına kadar birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. Diyetisyenler, bayramda tatlı krizini yönetmenin mümkün olduğunu belirtiyor.

BAKLAVA MI SÜTLÜ TATLI MI?

Uzmanlara göre bayramda en çok tüketilen tatlıların başında baklava geliyor. Ancak yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle baklava, kalori açısından oldukça yoğun bir seçenek.

Sütlü tatlılar ise daha hafif olmalarıyla öne çıkıyor. Özellikle sütlaç, muhallebi ve güllaç gibi tatlılar, hem sindirimi daha kolay hem de kalori açısından daha dengeli kabul ediliyor.

Diyetisyenler, şerbetli tatlı yerine mümkün olduğunca sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyor.

GÜNDE KAÇ DİLİM TATLI TÜKETİLMELİ?

Uzmanlara göre bayram süresince tatlı tüketiminde porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

Şerbetli tatlılar için: Günde en fazla 1 küçük dilim

Sütlü tatlılar için: 1 kaseyi geçmemeli

Ayrıca tatlının aç karnına değil, ana öğünden sonra tüketilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu sayede kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçilebiliyor.

“AÇ KARNINA TATLI EN BÜYÜK HATA”

Diyetisyenler, bayramda yapılan en büyük hatanın aç karnına tatlı yemek olduğunu belirtiyor. Aç karnına tüketilen şekerin, ani kan şekeri yükselmesine ve kısa sürede yeniden acıkmaya neden olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar ayrıca tatlı tüketiminin ardından kısa yürüyüşlerin sindirime yardımcı olacağını belirtiyor.

TATLI KRİZİNİ YÖNETMENİN 5 YOLU

Bayramda tatlı krizini kontrol altında tutmak için uzmanların önerileri:

Tatlıyı küçük porsiyonlarda tüketin

Şerbetli yerine sütlü tatlı tercih edin

Gün içinde bol su için

Tatlı sonrası 15-20 dakika yürüyüş yapın

Aynı gün içinde birden fazla tatlı çeşidi tüketmeyin

SAĞLIKLI BAYRAM İÇİN DENGE ŞART

Uzmanlara göre bayramda tamamen tatlıdan uzak durmak yerine kontrollü tüketim en doğru yaklaşım. Dengeli bir beslenme ile hem bayramın keyfi çıkarılabilir hem de sağlık korunabilir.