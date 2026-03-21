Olay, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli ile bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YERE DÜŞEN KİŞİYİ DARBEDİLER

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yere düşen kişi, iki şüpheli tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Aldığı darbelerin ardından bir süre hareketsiz şekilde yerde kalan kişinin durumu çevredekileri endişelendirdi.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren iki şüpheli, olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı. Yaralanan kişinin sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan şiddet anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların yere düşen kişiye art arda vurduğu anlar yer aldı.