İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurarak gece saatlerinde Tahran ve ülkenin orta kesimlerine iki ayrı hava harekâtı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı iddia edildi.

ASKERİ TESİSLER HEDEF ALINDI

İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda silah üretim tesisleri ile uzun menzilli balistik füze bileşenlerinin bulunduğu noktaların vurulduğu savunuldu. Özellikle Tahran’ın doğusunda bulunan bir füze rampası deposunun hedef alındığı belirtildi.

İsrail, İran’ın son günlerde ülkenin orta kesimlerinden balistik füze fırlatmaya hazırlandığını öne sürerek saldırıların bu kapsamda gerçekleştirildiğini ifade etti.

SUİKAST İDDİASI GÜNDEMDE

İsrail ordusu ayrıca, İran İstihbarat Bakanlığı’nın önemli isimlerinden olduğu iddia edilen Mehdi Rüstemi Şemestan’ın Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüğünü ileri sürdü.

Öte yandan İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib’in de 18 Mart’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiği ve bugün cenaze töreninin gerçekleştirildiği bildirildi.

İNGİLTERE’DEN ABD’YE ÜS DESTEĞİ

United Kingdom hükümeti, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdiğini açıkladı. Yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin güvenliği için uluslararası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

İngiliz yetkililer, İran’ın saldırılarının bölgesel krizi derinleştirme ve küresel ekonomik etkileri artırma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

RUSYA-ABD ARASINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Rusya’nın, ABD’ye İran ve Ukrayna konusunda karşılıklı istihbarat paylaşımını durdurma teklifi sunduğu iddia edildi. Haberlere göre Moskova, İran’a bilgi akışını kesmeyi önerirken, Washington’dan da Ukraine ile istihbarat paylaşımını sonlandırmasını talep etti.

Ancak ABD yönetiminin bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar arasında bilgi paylaşımının olabileceğini ancak ABD’nin Ukrayna’ya destek verdiğini ifade etti.

ORTA DOĞU’DA GERİLİM TIRMANIYOR

İsrail ve United States, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. İran ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’deki ABD üsleri başta olmak üzere çeşitli hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililere göre saldırılarda 1.348 kişi hayatını kaybederken, 17 binden fazla kişi yaralandı. Bölgedeki gelişmeler, küresel güvenlik ve enerji piyasaları açısından yakından takip ediliyor.