Nevşehir’de yalnız yaşayan 53 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu. Olay, mahalle sakinlerini ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı
Olay, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Hüseyin K.’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve girildi
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Hüseyin K.’yi hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 53 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Hüseyin K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.