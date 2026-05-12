Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletine bağlı Hengyang kentinin Yanfeng ilçesinde bulunan bir apartmanda, yerel saatle 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yerel acil durum yönetim bürosu tarafından yapılan açıklamada, yangının çıktığı binada 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden acil müdahale ekiplerinin çalışmaları sonucu binadan çıkarılan yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Yetkililer, can kaybına yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.