İsrail ile İran arasındaki gerilim, İran’ın akşam saatlerinde düzenlediği füze saldırılarıyla tırmandı. Saldırılarda Dimona’daki nükleer tesis ile güneydeki Arad kenti hedef alındı. Füzeler bazı binalarda yangın ve hasara yol açarken, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın etkisi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Can Kaybı ve Yaralılar Artıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre Arad’daki saldırıda en az 6 kişi yaşamını yitirirken, 100’ün üzerinde kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu bildirildi. Dimona saldırısında ise 31 kişinin yaralandığı açıklandı.

Binalarda Hasar Oluştu

Her iki bölgede de füzelerin isabet ettiği binalarda ciddi hasar oluştu. Bazı yapılar kullanılamaz hale gelirken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki Gerilim Arttı

Son saldırılar, İsrail ve İran arasındaki gerilimin giderek yükseldiğini ortaya koyuyor. Yetkililer, yeni saldırı ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini artırırken, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Dimona’daki nükleer tesiste hasar olmadığını ve radyasyon seviyelerinin normal olduğunu bildirdi.

Gelişmeler Takip Ediliyor

İran’ın misilleme saldırıları ve İsrail’in savunma önlemleri, bölgedeki gerilimi artırmaya devam ediyor. Uzmanlar, olası yeni saldırıların ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.